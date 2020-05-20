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20 мая 2020, среда, 05:45 493
Общество 2020-05-20T08:00:36+03:00
Українські Новини
Деньги вернут, но не все. Что делать, если из-за карантина "сгорел" тур на море

Деньги вернут, но не все. Что делать, если из-за карантина "сгорел" тур на море

Кира Молчанова
Туризм, Адвокат, Турфирма, Туристы, ослабление карантина
Отпуск. Фото: pixabay
Отпуск. Фото: pixabay

С угасанием эпидемии коронавируса и открытием границ в Европе, туроператоры только думают, как возобновить свой бизнес. Тем временем, у многих украинцев запланированные на начало лета отпуска "сгорают" из-за закрытого авиасообщения. Как возвращать деньги за несостоявшиеся туры, изданию "Минфин" рассказал партнер адвокатского объединения "Suprema Lex" Виктор Мороз.

В Украине эпидемию коронавируса признали форс-мажором. На это и ссылаются туроператоры, которые отказывают туристам в возвращении денег. Счастливчикам предлагают перебронировать путешествие на более позднюю дату.

Адвокаты поясняют, что отказывающие турфирмы не правы

Согласно действующему законодательству Украины, в частности ст. 617 Гражданского кодекса, обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор не освобождают стороны от необходимости выполнения обязательств. С другой стороны, форс-мажор является:

  • для освобождения сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
  • продление срока выполнения сторонами своих договорных обязательств, если обстоятельства непреодолимой силы повлияли на эти сроки.

Это значит, что форс-мажор – это не повод отказывать туристу. В случае наступления форс-мажора туроператор освобождается от ответственности перед туристом, но от выполнения обязательств по такому договору не освобождается.

Турист может отказаться от тура до начала путешествия и потребовать вернуть деньги, но сделать это можно при условии возмещения туроператору фактически произведенных им документально подтвержденных расходов, связанных с отказом.

Туроператор для организации путешествия несет расходы:

  • страхованием ответственности;
  • организация перелета турист;
  • организация проживания.

Размер таких расходов может достигать 90% стоимости тура, которые туристу возвращены не будут.

То есть турист может потребовать деньги назад, но вернут ему только то, что туроператор не успел потратить на организацию отыдха.

Поэтому многие турагентства прибегают к компромиссу: предлагают перебронировать путешествие на более позднюю дату.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина.

Как сообщали Українські Новини, пока европейские страны думают над тем, как разрешить туристам безопастно отдыхать у них в ближайшее время, Украинская ассоциация туристических агентств отметила, что многие туристические компании прорабатывают варианты перехода на организацию отдыха в Украине.

После отмены карантина отели в Украине могут быть заполнены, по мнению эксперта.

Из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов.

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