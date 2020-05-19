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  • Нет специалистов и оборудования. "Киевводоканал" отказался проверять воду на коронавирус
19 мая 2020, вторник, 22:15 70 Документ
Экономика 2020-05-19T22:30:01+03:00
Українські Новини
Нет специалистов и оборудования. "Киевводоканал" отказался проверять воду на коронавирус

Нет специалистов и оборудования. "Киевводоканал" отказался проверять воду на коронавирус

Надежда Комендантова
Вода, Киевводоканал, коронавирус в Киеве, качество воды
Вода.
Вода.

В то время, как тариф на воду в столице хотят повысить на 19%, в Киеве нет специалистов, чтобы проверить воду на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в документе "Киевводоканала", пишет "Страна".

Так, чтобы создать комиссию для проведения проверки сточных вод на наличие Covid-инфекции, в химико-бактериологической лаборатории Бортнической станции аэрации нет специалистов, которые могут выполнять указанную проверку. Также нет соответствующего оборудования, методики, реактивов.

Об этом говорится в ответе водоканала на обращение Павла Тесленко, депутата Киевсовета.

"Поскольку такие исследования проводятся в специальных лабораториях специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и степень защиты, считаем целесообразным согласно пункту 3 Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13.03.2020 "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", введенного в действие указом президента Украины Зеленским В.А. от 13.03.2020 № 87/2020, переадресовать Ваше депутатское обращение в Министерство здравоохранения Украины, а также в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для дальнейшего решения затронутого вами вопроса", - говорится в документе.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 мая в Киеве начали отключать воду из-за гидравлических испытаний

Тем временем, в Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом.

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