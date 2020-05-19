Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус

В той час, як тариф на воду в столиці хочуть підвищити на 19%, в Києві немає фахівців, щоб перевірити воду на наявність коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в документі "Київводоканалу", пише "Страна".

Так, щоб створити комісію для проведення перевірки стічних вод на наявність Covid-інфекції, в хіміко-бактеріологічної лабораторії Бортницької станції аерації немає фахівців, які можуть виконувати зазначену перевірку. Також немає відповідного обладнання, методики, реактивів.

Про це йдеться у відповіді водоканалу на звернення Павла Тесленка, депутата Київради.

"Оскільки такі дослідження проводяться в спеціальних лабораторіях фахівцями, що мають відповідну кваліфікацію і ступінь захисту, вважаємо за доцільне відповідно до пункту 3 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавіруса SARS-CoV-2", введеного в дію указом президента України Зеленським Ст. А. від 13.03.2020 № 87/2020, переадресувати Ваше депутатське звернення до Міністерства охорони здоров'я України, а також в Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для подальшого вирішення порушеного вами питання", - йдеться в документі.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 травня у Києві почали відключати воду для гідравлічних випробувань.

Тим часом, у Києві третій день поспіль зменшується кількість нових інфікованих коронавірусом.