Киевлянам с нового года хотят повысить тариф на воду на 19%

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" инициирует повышение тарифа на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 19% до 27,35 гривен/куб. м. с НДС на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении водоканала, передают Українськi Новини.

"Предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 год тарифов: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 гривен (в т. ч. НДС 4,56 гривен) за 1 куб. м, из них 14,74 гривен (в т.ч. НДС 2,46 гривен) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 гривен (в т.ч. НДС 2,10 гривен) за 1 куб. м водоотведения", - сказано в нем.

Таким образом, тариф на водоснабжение может быть повышен на 9,7%, на водоотвод - на 32%.

Отмечается, что расчеты планируемых на 2021 год тарифов проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Также был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м (без НДС) тариф на водоотвод.

Кроме того, с 12 мая в Киеве начали отключать воду из-за гидравлических испытаний.