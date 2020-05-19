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19 мая 2020, вторник, 22:47 17
Верховная Рада и партии 2020-05-19T22:47:51+03:00
Українські Новини
Тимошенко вместо заседания Рады отдыхала в спа-отеле на Львовщине, – "Схемы"

Тимошенко вместо заседания Рады отдыхала в спа-отеле на Львовщине, – "Схемы"

Надежда Комендантова
Верховная Рада, заседание Верховной Рады, Юлия Тимошенко, спа-отель

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время карантина пропустила внеочередное заседание ВРУ 7 мая, на котором рассматривались неотложные вопросы, связанные с борьбой с эпидемией коронавируса, так как на той неделе находилась в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине Edem Resort Medical & Spa.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях".

Сообщается, что 7 мая народные депутаты внеочередно собрались в Раде, чтобы рассмотреть ряд вопросов противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности, внедрение обязательного тестирования отдельных категорий населения, оплату больничных для медиков и их страхования. На той же неделе к Юлии Тимошенко было приковано внимание СМИ из-за того, что она задекларировала более 5 млн долларов дохода, полученного в США в качестве компенсации за политические репрессии во времена президентства Виктора Януковича, но отказалась назвать, кто именно оплатил ей эти деньги.

Впрочем, Тимошенко пропустила внеочередное заседание в ВР и не появлялась на той неделе в эфирах и на публике.

Зато, как выяснили "Схемы", лидер "Батькивщины" вместо участия в заседании во время карантина находилась в спа-отеле в селе Стрелки Львовской области - Edem Resort Medical & Spa.

Находясь вблизи гостиничного комплекса, "Схемам" удалось зафиксировать на территории Edem Resort Toyota Camry, из которой вышел многолетний личный охранник Юлии Тимошенко. Позже эта машина заехала на территорию Edem Resort. "Схемы" узнали также личного водителя лидера "Батькивщины".

Впоследствии журналисты заметили женщину, похожую на Юлию Тимошенко, которая заходила в здание.

 

В этот же день съемочная группа зафиксировала однопартийца Тимошенко: Lexus, которым пользуется депутат Сергей Власенко, выезжал из отеля.

 

Тимошенко не прокомментировала свой отдых, а Власенко заявил, что "не подтверждает и не опровергает" ничего.

Как сообщали Українськi Новини, Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации ссылаясь на юридические ограничения.

Также фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска.

Тем врменем, НАПК проверяет декларирование Тимошенко и Власенко 300 млн гривен иностранного дохода.

 

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