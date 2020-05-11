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  • Фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска, − СМИ
11 мая 2020, понедельник, 09:37 1277
Политика 2020-05-11T09:45:01+03:00
Українські Новини
Фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска, − СМИ

Фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска, − СМИ

Ольга Фандорина
США, Выплата, декларация, Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия

Юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 миллионов долларов бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в 2018 году Тимошенко во время интервью указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году "обеляла деятельность (бывшего президента Украины Виктора) Януковича и его правительства".

Она заявила, что компания делала это в обмен на вознаграждение. Вскоре Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд.

Как утверждает NYT, для урегулирования вопроса до подачи иска фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше.

Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.

Как сообщали Українські Новини, Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации ссылаясь на юридические ограничения.

Как сообщалось, согласно декларации Тимошенко, 24 апреля она получила 148,3 млн гривен в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.

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