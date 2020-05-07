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07 мая 2020, четверг, 07:00 854
Верховная Рада и партии 2020-05-07T07:00:01+03:00
Українські Новини
Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации ссылаясь на юридические огран

Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации ссылаясь на юридические ограничения

Елена Новикова
США, электронные декларации, Батьківщина, Политические репрессии, Юлия Тимошенко, Reid Collins & Tsai
Юлия Тимошенко. Фото: пресс-служба
Юлия Тимошенко. Фото: пресс-служба

Депутат Верховной Рады, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина"  Юлии Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai.

Другие подробности по выплате, в том числе кому были предъявлены претензии, какие они были в первоначальном виде  и кто именно выплатил средства через юридическую фирму Тимошенко отказалась сообщить в связи с законодательными ограничениями в США.

"Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США в части юридических ограничений по делу", - подчеркнула она.

Пост Юлії Тимошенко у Facebook.Пост Юлії Тимошенко у Facebook.

Пресс-служба "Батьківщини" в ответ на запрос агентства заявила, что ничего не может добавить к комментарию лидера партии.

Как сообщалось, согласно декларации Тимошенко, 24 апреля она получила 148,3 млн гривен в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.

Отмечается, что компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai.

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