Депутат Верховной Рады, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai. Другие подробности по выплате, в том числе кому были предъявлены претензии, какие они были в первоначальном виде и кто именно выплатил средства через юридическую фирму Тимошенко отказалась сообщить в связи с законодательными ограничениями в США. "Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США в части юридических ограничений по делу", - подчеркнула она. Пост Юлії Тимошенко у Facebook. Пресс-служба "Батьківщини" в ответ на запрос агентства заявила, что ничего не может добавить к комментарию лидера партии. Как сообщалось, согласно декларации Тимошенко, 24 апреля она получила 148,3 млн гривен в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов. Отмечается, что компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai.