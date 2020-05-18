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18 мая 2020, понедельник, 18:26 580
Верховная Рада и партии 2020-05-18T18:33:11+03:00
Українські Новини
НАПК проверяет декларирование Тимошенко и Власенко 300 млн гривен иностранного дохода

НАПК проверяет декларирование Тимошенко и Власенко 300 млн гривен иностранного дохода

Ярина Вацяк
Сергей Власенко, НАПК , Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Скриншот ICTV
Юлия Тимошенко. Скриншот ICTV

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет своевременность подачи деклараций о существенных изменениях в имущественном состоянии председателем фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлией Тимошенко и депутатом Рады Сергеем Власенко ("Батьківщина") касательно получения иностранного дохода в общей сумме около 300 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в нем.

Ранее депутаты подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Так, отмечается, что Тимошенко сообщила о получении 148 млн гривен, а Власенко в целом получил от компании около 142 млн гривен иностранного дохода, которые были перечислены четырьмя платежами: 18,8 млн, 56,9 млн, 57,3 млн и 8,9 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Тимошенко отказывается сообщить источник выплаты ей 148,3 млн гривен компенсации ссылаясь на юридические ограничения.

Также фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска.

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