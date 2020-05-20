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20 мая 2020, среда, 05:50 219
Финансы 2020-05-20T08:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает уверено дорожает восьмой день подряд. Курс НБУ на среду

Гривна продолжает уверено дорожает восьмой день подряд. Курс НБУ на среду

Ярина Вацяк
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD в то время, как экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,4250
1 доллар США 26,5159
1 швейцарский франк 27,2980
10 иен 2,4585
10 российских рублей 3,6566
1 евро 29,0217

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

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