Гривна продолжает уверено дорожает восьмой день подряд. Курс НБУ на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD в то время, как экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,4250 1 доллар США 26,5159 1 швейцарский франк 27,2980 10 иен 2,4585 10 российских рублей 3,6566 1 евро 29,0217

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.