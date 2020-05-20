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20 травня 2020, середа, 05:50 4
Фінанси 2020-05-20T06:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує впевнено дорожчає восьмий день поспіль. Курс НБУ на середу

Гривня продовжує впевнено дорожчає восьмий день поспіль. Курс НБУ на середу

Ярина Вацяк
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В той час, як економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,4250
1 долар США 26,5159
1 швейцарський франк 27,2980
10 ієн 2,4585
10 російських рублів 3,6566
1 євро 29,0217

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

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