Гривня продовжує впевнено дорожчає восьмий день поспіль. Курс НБУ на середу

В той час, як економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,4250 1 долар США 26,5159 1 швейцарський франк 27,2980 10 ієн 2,4585 10 російських рублів 3,6566 1 євро 29,0217

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.