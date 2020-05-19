Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати

В той час, як Кабмін планує відновити рух наземного транспорту, приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі в різних містах України, можуть підвищити тарифи на проїзд.

Вони можуть спробувати ввести такі зміни, пояснюючи їх вимогою зменшити кількість пасажирів в одному транспорті. Про це в коментарі "24 каналу" сказав колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Що стосується муніципального транспорту – Кава переконаний, що тарифи залишаться такими, як і були раніше, а працівники комунальних підприємств докладуть зусилля для того, щоб контролювати наповнюваність.

"Що стосується приватних перевізників – тариф не регулюється кілька років, і, в принципі, така дія буде цілком законною. Що стосується муніципального транспорту – тарифи є регульованими, і самовільно комунальні підприємства підвищувати їх не можуть", – підкреслив Кава.

Крім того, він додав, що в приватних маршрутках проконтролювати кількість пасажирів та дотримання дистанції буде нереально.

"Міській владі варто було б докласти зусиль для збільшення кількості муніципального транспорту, щоб всі люди могли доїхати... Можна збільшити кількість автобусів, тролейбусів, трамваїв на маршрутах. В принципі, в Києві є резерв, щоб на 10-15% збільшити випуск рухомого складу. На жаль, у попередні роки міська влада навпаки на користь маршруток зменшувала кількість транспорту великої місткості", – зазначив ексзаступник міністра.

Він зазначив, що маршрутки – це рудимент 90-х, який залишився на українських вулицях. За його словами, у системі міських перевезень європейських країн такого виду транспорту немає, маршуртки – ознака африканської моделі, або країн Далекого Сходу.

Як повідомляли Українські Новини, громадський транспорт після відновлення роботи буде перевозити не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Тим часом, в МОЗ зазначили, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.