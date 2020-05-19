Киев не намерен открывать ТРЦ до запуска метро

Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена открывать торгово-развлекательные центры до запуска работы метрополитена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановлению работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета Министров, когда нам позволят открыть метро", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что столичная власть за открытие ТРЦ, но вместе с тем существует необходимость устранения всех сложностей и рисков увеличения заболеваемости коронавирусом.

Мондриевский подчеркнул, что ослабление ограничительных мер не стоит расценивать как полную отмену карантина, и после открытия ТРЦ городские власти планируют контролировать вместе с санэпидемиологами соблюдение правил карантина.

В случае их нарушения соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как можно будет оплатить проезд в метро после возобновления работы.

Также в МОЗ сообщили, что киевскую подземку смогут открыть только после того, как сделают оценку эпидситуации.