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19 травня 2020, вівторок, 20:16 9
Суспільство 2020-05-19T22:00:02+03:00
Українські Новини
Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро

Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро

Кира Молчанова
Метро, ТРЦ, Київ, ТРЦ Києва, Закінчення карантину, Послаблення карантину
Шопінг. Фото: pixabay
Шопінг. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру відкривати торгово-розважальні центри до запуску роботи метрополітену.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тому, щоб не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо рішення Кабінету Міністрів, коли нам дозволять відкрити метро", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Він зазначив, що столична влада за відкриття ТРЦ, але разом з тим існує необхідність усунення всіх труднощів і ризиків збільшення захворюваності коронавірусом.

Мондрієвський підкреслив, що ослаблення обмежувальних заходів не варто розцінювати як повне скасування карантину, і після відкриття ТРЦ міська влада планує контролювати разом з санепідеміологами дотримання правил карантину.

У разі їх порушення відповідні підрозділи матимуть право штрафувати або навіть закривати такі центри.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу метрополітену з 25 травня в тих містах, де дозволить це зробити епідемічна ситуація із захворюваністю коронавірусом.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як можна буде оплатити проїзд у метро після поновлення роботи.

Також у МОЗ повідомили, що київську підземку зможуть відкрити тільки після того, як зроблять оцінку епідситуації.

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