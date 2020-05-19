Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру відкривати торгово-розважальні центри до запуску роботи метрополітену.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тому, щоб не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо рішення Кабінету Міністрів, коли нам дозволять відкрити метро", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Він зазначив, що столична влада за відкриття ТРЦ, але разом з тим існує необхідність усунення всіх труднощів і ризиків збільшення захворюваності коронавірусом.

Мондрієвський підкреслив, що ослаблення обмежувальних заходів не варто розцінювати як повне скасування карантину, і після відкриття ТРЦ міська влада планує контролювати разом з санепідеміологами дотримання правил карантину.

У разі їх порушення відповідні підрозділи матимуть право штрафувати або навіть закривати такі центри.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу метрополітену з 25 травня в тих містах, де дозволить це зробити епідемічна ситуація із захворюваністю коронавірусом.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як можна буде оплатити проїзд у метро після поновлення роботи.

Також у МОЗ повідомили, що київську підземку зможуть відкрити тільки після того, як зроблять оцінку епідситуації.