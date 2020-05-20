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20 мая 2020, среда, 06:00 914 Карта
Lifestyle 2020-05-20T08:00:01+03:00
Українські Новини
Идет атмосферный фронт с ливнями и заморозками: синоптик дала прогноз до конца недели

Идет атмосферный фронт с ливнями и заморозками: синоптик дала прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода весной, погода в мае
Заморозки. Фото: Pinterest |
Заморозки. Фото: Pinterest |

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла,  погода в Украине будет прохладной с умеренными дождями, а 22-23 мая вероятны даже заморозки в ночное время.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в ближайшей перспективе - атмосферный фронт переместится к вечеру на центральную часть Украины, где вероятны дожди. А в среду, 20 мая, осадки доберутся до Востока, Сумской области и Юга (кроме Крыма).

Синоптик пишет, что на Западе и в Центре завтра вероятность осадков низкая, разве что местами небольшая облачность с "местными несколькими каплями". Днем в центральных областях будет светить солнце.

Ветер в среду будет северо-западным свежим и порывистым.

Температура ближайшей ночью преимущественно будет от +8 до +12 градусов. На Юге +10+15 тепла. Днем от +14 до +19, а в южных и западных областях +17+24 градуса.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем в среду +17 градусов.

"По предварительным прогнозам, 22-23 мая при условии прояснения, то есть, чистого неба, в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков", - пишет Диденко.

Потепления, по словам синоптика, на этой неделе ждать не следует. А вот со следующей недели может быть и больше 20-ти по всей стране.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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