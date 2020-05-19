В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач опорной больницы

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд, главный врач 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганская Алексей Навроцкий скончался от коронавируса.

Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти врача сообщила 19 мая оккупационная администрация Луганска, пишет "Радио Свобода".

Навроцкий 1972 года. Он получил положительный тест 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. За три дня, как сообщали медработники, Навроцкого положили в реанимацию.

Ранее один из медиков рассказывал, что главный врач заходил в бокс с больными в одной маске, когда между пациентами произошла конфликтная ситуация, и его позвали вмешаться.

В конце марта 4-ю больницу, которую определили профильной по лечению коронавирусной болезни на подконтрольной российским гибридным силам части Луганщины, инспектировали руководство группировки "ЛНР": вожак Леонид Пасечник и так называемая "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

СМИ, подконтрольные боевикам, сообщали, что заведение полностью готово к приему пациентов, показывали склады с медикаментами и средствами дезинфекции, а Пасечник выражал благодарность Российской Федерации за помощь. "Все палаты оборудованы современным оборудованием: аппарат ИВЛ последнего поколения, маски, защитные костюмы - есть все и в полном объеме, и значит наши медики готовы к борьбе с любой инфекцией", - говорилось в сюжете, распространенном каналом группировки.

Как сообщали Українські Новини, в Винницкой больнице закончились места для больных коронавирусом.

Также в Харькове из-за заразившихся коронавирусом медиков закрыли инфекционную больницу.