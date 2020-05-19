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19 мая 2020, вторник, 15:55 192
Финансы 2020-05-19T16:15:01+03:00
Українські Новини
Рада рекомендует Кабмину изменить прожиточный минимум украинцев

Рада рекомендует Кабмину изменить прожиточный минимум украинцев

Кира Молчанова
Кабмин, Верховная Рада, Прожиточный минимум, минимальная зарплата
Деньги. Фото: slovoidilo.ua
Деньги. Фото: slovoidilo.ua

Верховная Рада рекомендует Кабинету Министров разработать и подать изменения в государственный бюджет на 2020 год, который уже меняли в этом году, в части утверждения нового размера прожиточного минимума с корректировкой социальных расходов.

За принятие проекта постановления №2789 о рекомендации парламентских слушаний "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Парламент рекомендовал правительству также создать межведомственную рабочую группу (с обязательным представительством сторон социального диалога, общественности и ученых) по разработке усовершенствованной методики определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран с последующим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Рады.

Кабмину рекомендуется также обеспечить разработку и внесение в парламент законопроектов относительно исключения из законодательных актов Украины показателя "уровень обеспечения прожиточного минимума" как такого, который не соответствует Конституции.

Кроме этого, правительству рекомендуется обеспечить обработку вопросов замены прожиточного минимума для трудоспособных лиц на минимальную заработную плату для определения должностных окладов и заработной платы работников с учетом ведущих международных практик, подготовку соответствующего проекта законодательного акта и внесения его на рассмотрение в Раду.

Кроме этого, рекомендуется провести аудит всех социальных выплат, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума, утвержденного в госбюджете, с целью выяснения объемов бюджетных расходов на их финансирование с конкретизацией по каждому виду социальной выплаты и по каждой категории граждан - получателей таких выплат, и проинформировать о результатах парламент.

Как сообщали Українські Новини, пенсию до 4000 тысячи гривен, ниже фактического прожиточного минимума, получают 82,7 процента пенсионеров, и уровень обеспечения будет снижаться в то время.

Кабинет Министров намерен ввести компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для физических лиц-предпринимателей, которые приостановили работу из-за карантина.

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