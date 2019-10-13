Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины

В небо над оккупированными территориями Донбасса, 13 октября, в канун Дню защитника запустили огромный флаг Украины.

Об этом сообщает "Донбасс Реалии" в социальной сети Facebook.

Флаг Украины размером 120 кв. м запустили в сторону оккупированного Донецка с окраины Марьинки.

"Общественные организации "Группа Патриот" и "Третья сила" посвятили акцию Дню защитника Украины. Деньги на запуск флага собрали неравнодушные граждане. По расчетам волонтеров, флаг пролетел над Петровским районом и центром Донецка в сторону Макеевки", - говорится в сообщении.

Флаг Украины над Донбассом. Фото: "Донбасс Реалии"

Как сообщали Українські Новини, 8 июня в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг и включили национальный гимн. Флаг Украины вывесили на здании бывшей гостиницы "Украина" на улице Артема.

Кроме того, 9 августа в городе Судак в оккупированном Крыму активисты подняли флаг Украины в память о четырех погибших 6 августа украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил.