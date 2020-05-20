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  • Сегодня в народе отмечают Купальницу. Почему вода в этот день целебная и что с ней делать
20 мая 2020, среда, 06:30 23
Lifestyle 2020-05-20T08:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в народе отмечают Купальницу. Почему вода в этот день целебная и что с ней делать

Сегодня в народе отмечают Купальницу. Почему вода в этот день целебная и что с ней делать

Ирина Николенко
Народные приметы, религиозные праздники, День ангела Марии, Православные праздники
20 мая отмечают праздник Купальницы
20 мая отмечают праздник Купальницы

Накануне православные верующие почтили память праведного Иова Многострадального, а сегодня в народе отмечают праздник Купальницы. 20 мая славяне открывали купальный сезон и считали воду целебной, передают Українські Новини.

Сегодня в народе отмечают Купальницу. С 20 мая славяне начинали купальный сезон и считали, что вода уже хорошо прогрелась для купания. А если она была еще холодной, купание устраивали в бане.

Традиции

Считается, что вода в этот день имеет чудодейственную силу и может предоставить силу, бодрость и здоровье на весь год. В этот день рекомендуется облиться проточной водой.

Если помолиться в этот день за успех на работе, то непременно будет ждать повышение в карьере.

Считается, что сегодня нельзя много работать, рекомендуется больше отдыхать.

Приметы

Если во время восхода солнца будут разноцветные лучи, то погода изменится в худшую сторону.

Роса быстро высыхает – это к дождю, а если не высыхает до полудня – стоит ожидать ухудшение погоды.

Если в этот день идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.

Красная луна прогнозирует дождь.

Если до этого дня прилетели стрижи и ласточки, то год обещает быть счастливым.

20 мая День ангела отмечают: Авив, Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф (Осип), Исидор (Сидор), Каролина, Михаил, Нил, Пахом, Пирр, Степан, Фаддей (Фаддей)

Как сообщали Українські Новини, когда и как будут отмечать Всемирный день вышиванки в Украине.

День Киева в этом году будут отмечать 31 мая и в честь праздника состоятся онлайн-мероприятия.

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