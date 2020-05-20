Сегодня в народе отмечают Купальницу. Почему вода в этот день целебная и что с ней делать

Накануне православные верующие почтили память праведного Иова Многострадального, а сегодня в народе отмечают праздник Купальницы. 20 мая славяне открывали купальный сезон и считали воду целебной, передают Українські Новини.

Сегодня в народе отмечают Купальницу. С 20 мая славяне начинали купальный сезон и считали, что вода уже хорошо прогрелась для купания. А если она была еще холодной, купание устраивали в бане.

Традиции

Считается, что вода в этот день имеет чудодейственную силу и может предоставить силу, бодрость и здоровье на весь год. В этот день рекомендуется облиться проточной водой.

Если помолиться в этот день за успех на работе, то непременно будет ждать повышение в карьере.

Считается, что сегодня нельзя много работать, рекомендуется больше отдыхать.

Приметы

Если во время восхода солнца будут разноцветные лучи, то погода изменится в худшую сторону.

Роса быстро высыхает – это к дождю, а если не высыхает до полудня – стоит ожидать ухудшение погоды.

Если в этот день идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.

Красная луна прогнозирует дождь.

Если до этого дня прилетели стрижи и ласточки, то год обещает быть счастливым.

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