Сьогодні в народі відзначають Купальницю. Чому вода в цей день цілюща і що з нею робити

Напередодні православні віряни вшанували пам'ять праведного Іова Багатостраждального, а сьогодні в народі відзначають свято Купальниці. 20 травня слов'яни відкривали купальний сезон і вважали воду цілющою, передають Українські Новини. Сьогодні в народі відзначають Купальницю. З 20 травня слов'яни починали купальний сезон і вважали, що вода вже добре прогрілася для купання. А якщо вона була ще холодної, купання влаштовували в лазні. Традиції Вважається, що вода в цей день має чудодійну силу і може надати силу, бадьорість і здоров'я на весь рік. У цей день рекомендується облитися проточною водою. Якщо помолитися в цей день за успіх на роботі, то неодмінно буде чекати підвищення в кар'єрі. Вважається, що сьогодні не можна багато працювати, рекомендується більше відпочивати. Прикмети Якщо під час сходу сонця будуть різнокольорові промені, то погода зміниться в гірший бік. Швидко висихає Роса – це до дощу, а якщо не висихає до полудня – варто очікувати погіршення погоди. Якщо в цей день іде дощ, то вересень буде теплим. Вечірня веселка – до ясної погоди, ранкова – до дощової. Червоний місяць прогнозує дощ. Якщо до цього дня прилетіли стрижі та ластівки, то рік обіцяє бути щасливим. 20 травня День ангела відзначають: Авів, Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип (Осип), Ісидор (Сидір), Кароліна, Михайло, Ніл, Пахом, Пірр, Степан, Фадей (Тадей). Як повідомляли Українські Новини, коли і як будуть відзначати Всесвітній день вишиванки в Україні. День Києва в цьому році відзначатимуть 31 травня і в честь свята відбудуться онлайн-заходи.