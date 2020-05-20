Сьогодні в народі відзначають Купальницю. Чому вода в цей день цілюща і що з нею робити

Напередодні православні віряни вшанували пам'ять праведного Іова Багатостраждального, а сьогодні в народі відзначають свято Купальниці. 20 травня слов'яни відкривали купальний сезон і вважали воду цілющою, передають Українські Новини.

Сьогодні в народі відзначають Купальницю. З 20 травня слов'яни починали купальний сезон і вважали, що вода вже добре прогрілася для купання. А якщо вона була ще холодної, купання влаштовували в лазні.

Традиції

Вважається, що вода в цей день має чудодійну силу і може надати силу, бадьорість і здоров'я на весь рік. У цей день рекомендується облитися проточною водою.

Якщо помолитися в цей день за успіх на роботі, то неодмінно буде чекати підвищення в кар'єрі.

Вважається, що сьогодні не можна багато працювати, рекомендується більше відпочивати.

Прикмети

Якщо під час сходу сонця будуть різнокольорові промені, то погода зміниться в гірший бік.

Швидко висихає Роса – це до дощу, а якщо не висихає до полудня – варто очікувати погіршення погоди.

Якщо в цей день іде дощ, то вересень буде теплим.

Вечірня веселка – до ясної погоди, ранкова – до дощової.

Червоний місяць прогнозує дощ.

Якщо до цього дня прилетіли стрижі та ластівки, то рік обіцяє бути щасливим.

20 травня День ангела відзначають: Авів, Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип (Осип), Ісидор (Сидір), Кароліна, Михайло, Ніл, Пахом, Пірр, Степан, Фадей (Тадей).

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День Києва в цьому році відзначатимуть 31 травня і в честь свята відбудуться онлайн-заходи.