подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 12:51 29
Экономика 2020-05-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая

НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20 мая, на 5,87 коп. до 26,5162 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 мая, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 мая на 10,04 коп. до 26,7550 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,99 коп. до 26,4647 UAH/USD.

Также экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ Курс гривны на завтра

Доллар стремительно падает. Курс валют на 19 мая...
Гривна выросла в цене. Курс НБУ на вторник...
НБУ продолжает укреплять гривну. Курс нацвалюты на...
Гривна продолжает укрепляться. Курс НБУ на 18 мая...
Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Новости
В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом 13:12
Столичные медики в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:12
НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая 12:51
В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит 12:43
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
больше новостей
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok