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19 мая 2020, вторник, 10:49 31
Экономика 2020-05-19T10:59:30+03:00
Українські Новини
Доллар стремительно падает. Курс валют на 19 мая

Доллар стремительно падает. Курс валют на 19 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 мая на 10,04 коп. до 26,7550 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,99 коп. до 26,4647 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,26 коп. до 28,5067 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,83 коп. до 29,0410 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,4647 26,7550 28,5067 29,0410 3,20 3,74
Максимальный 26,5500 27,3000 28,7500 29,4000 3,53 5,00
Минимальный 26,3000 26,6200 28,0000 28,6300 2,50 3,55

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень

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