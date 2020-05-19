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19 травня 2020, вівторок, 12:51 6
Економіка 2020-05-19T14:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ знову зміцнив гривню. Офіційний курс нацвалюти на 20 травня

НБУ знову зміцнив гривню. Офіційний курс нацвалюти на 20 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,87 коп. до 26,5162 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 травня на 10,04 коп. до 26,7550 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,99 коп. до 26,4647 UAH/USD.

Також економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь

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