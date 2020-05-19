Долар стрімко падає. Курс валют на 19 травня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 травня на 10,04 коп. до 26,7550 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,99 коп. до 26,4647 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,26 коп. до 28,5067 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,83% до 29,0410 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4647 26,7550 28,5067 29,0410 3,20 3,74 Максимальний 26,5500 27,3000 28,7500 29,4000 3,53 5,00 Мінімальний 26,3000 26,6200 28,0000 28,6300 2,50 3,55

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь