У МОЗ назвали дати етапів пом'якшення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що різні етапи пом'якшення карантину заплановані на 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня, коли повинні запустити авіасполучення.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Ці етапи ми будемо вводити 22 травня, 1 червня, 10 червня і з 21 червня", - сказав міністр.

За його словами, критеріями для пом'якшення обмежень є захворюваність на 100 тис. населення конкретної області за останні 7 днів, заповненість місць у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, кількість тестувань в області.

Якщо область відповідає критеріям, то вона зможе перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Тим часом 18 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 260 до 18 876, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 548 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 20%, кількість нових летальних випадків - на 38,1%.