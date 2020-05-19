День Києва цього року відзначатимуть 31 травня: як будуть святкувати під час карантину

У цьому році День Києва припадає на 31 травня, але в зв'язку з пандемією коронавірусу і продовження карантину, грандіозні заходи в цьому році не відбудуться. Святкуватимуть День народження столиці України в новому онлайн-форматі, передають Українські Новини.

Традиційно, День Києва святкують в останню неділю весни. Цього року свято випало на 31 травня. В цьому році Києву виповниться 1538 років.

Щорічно відзначають День Києва грандіозними заходами. Організовують пробіг під каштанами, концерти на Майдані Незалежності, велопробіги, фестивалі повітряних зміїв та багато іншого.

Через пандемію коронавірусу і заборону проводити масові заходи, традиційних святкувань не буде. Проте, День Києва переносити на інші дати теж не будуть, але святкування відбудеться в новому онлайн-форматі. Програма заходів за участю зірок, а також флешмобів, конкурсів поки що розробляється, вона з'явиться в найближчі дні.

Історія свята і цікаві факти про Київі

Вперше святкували День Києва наприкінці травня 1982 року – 1500-річчя Києва. А через 2 роки, 1984 почали проводити постійні вернісажі на Андріївському узвозі. Офіційно День Києва відсвяткували в останню неділю травня 1987.

Найдовша вулиця Києва – Броварський проспект, довжина якого близько 14 км.

Найкоротша вулиця – Інженерний провулок. Його довжина менше 50 метрів. У провулку розташовані лише 3 будинки.

Найширша головна вулиця серед Європейських столиць – Хрещатик. Її ширина сягає 75 метрів від будівлі до будівлі.

Вузька вулиця, де ширина проїзної частини всього 5,4 метра – Георгіївський провулок.

Найдавніша вулиця Києва – Володимирська, їй більше тисячі років.

У Києві розташований один з найвищих пам'ятників у світі – Мати-Батьківщина. Висота монумента з постаментом 102 метри що на дев'ять метрів більше ніж розміри символу Нью-Йорку статуї Свободи.

Київський метрополітен один з найстаріших в Європі. Найглибша станція – "Арсенальна", розташована під землею на 105 метрів.

Найвідвідуваніший музей Києва – Національний історико-культурний заповідник "Києво-Печерська Лавра". Щорічно його відвідують більше мільйона туристів зі всього світу.

На честь столиці України назвали астероїд – "2171 Київ".

Як повідомляли Українські Новини, у червні буде 10 офіційних вихідних днів у зв'язку з двома державними святами – Трійця і День Конституції.

Трійцю-2020 відзначатимуть 7 червня і в українців буде три офіційних вихідних днів.