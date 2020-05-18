Разбор обвалившегося дома в Одессе остановили из-за угрозы повторного обвала

Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.