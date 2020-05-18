подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 20:56 10
Общество 2020-05-18T21:00:01+03:00
Українські Новини
Разбор обвалившегося дома в Одессе остановили из-за угрозы повторного обвала

Разбор обвалившегося дома в Одессе остановили из-за угрозы повторного обвала

Ольга Фандорина
Одесса, Обрушение, Обрушение дома, Повторный обвал
Одесский дом. Фото: dumskaya.net
Одесский дом. Фото: dumskaya.net

Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

Больше новостей о: Одесса Обрушение Обрушение дома Повторный обвал

На любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки, – ЦИК
Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно
Новости
Весенние дожди с порывами ветра. Прогноз погоды на 19 мая 21:00
Разбор обвалившегося дома в Одессе остановили из-за угрозы повторного обвала 20:56
Состоялось первое заседание экспертного совета Минэкоэнерго 20:51
Нардеп Шахов сообщил, что из его крови сделают лекарство от коронавируса 20:32
Родители будут пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады 20:26
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли 19:53
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok