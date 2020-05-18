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18 мая 2020, понедельник, 19:29 124
Бизнес 2020-05-18T20:30:03+03:00
Українські Новини
"Эпицентр К" рассказал, сколько заплатил за перевозку груза из Китая самолетом "Мрия"

"Эпицентр К" рассказал, сколько заплатил за перевозку груза из Китая самолетом "Мрия"

Ярина Вацяк
Мрия, Эпицентр, Средства индивидуальной защиты
"Мрия". Фото: ГП "Антонов"

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, заплатила 1,3 млн долларов за перевозку средств индивидуальной защиты самолетом Ан-225 "Мрия" государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании Владимир Гончаров в совместном интервью с основателями компании Галиной и Александром Герегами для издания LB.ua, передают Українськi Новини.

"Миллион триста (тысяч долларов). Это только стоимость авиаперевозки, без стоимости груза", - сказал он.

Гончаров отметил, что изначально Офис Президента обратился к компании с просьбой перевезти еще и их груз средств индивидуальной защиты, с чем "Эпицентр" согласился.

"Оказалось, что из-за проблем со стороны Китая у них груз не готов ни на 16, ни на 17, ни на 23 апреля. Их груз прилетел 6 мая. Когда выяснилось, что их груз не готов, а наш готов, контракт подписан, оплачен, было принято решение - поскольку это для Украины груз в огромном количестве на гуманитарные цели, на благотворительность - встречать должен Президент", - прокомментировал Гончаров.

По словам Александра Гереги, часть доставленного "Мрией" груза была предназначена для благотворительности.

"Весь груз, который приехал "Мрией" - это полностью в адрес компании "Эпицентр". Часть пошла на благотворительность, часть - чисто коммерческая. Маски мы брали, чтобы частично раздать по всей Украине, а частично - продать. Скоро закончится карантин, всем нужны будут маски, прежде всего - предприятиям, которые начнут работать. И мы эти маски аккумулировали", - сказал он.

При этом из 116 тыс. защитных комбинезонов для медиков на складе компании осталось 27 тыс.

В качестве гуманитарной помощи было распределено 75 тыс. комбинезонов, 30 тыс. защитных очков, 2 млн штук масок.

Еще 500 тыс. масок "Эпицентр" оставил для обеспечения своих работников средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействовали в борьбе с коронавирусом.

Тем временем, украинская "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гиннесса после доставки медгруза из Китая.

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