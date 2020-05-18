"Эпицентр К" рассказал, сколько заплатил за перевозку груза из Китая самолетом "Мрия"

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, заплатила 1,3 млн долларов за перевозку средств индивидуальной защиты самолетом Ан-225 "Мрия" государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании Владимир Гончаров в совместном интервью с основателями компании Галиной и Александром Герегами для издания LB.ua, передают Українськi Новини.

"Миллион триста (тысяч долларов). Это только стоимость авиаперевозки, без стоимости груза", - сказал он.

Гончаров отметил, что изначально Офис Президента обратился к компании с просьбой перевезти еще и их груз средств индивидуальной защиты, с чем "Эпицентр" согласился.

"Оказалось, что из-за проблем со стороны Китая у них груз не готов ни на 16, ни на 17, ни на 23 апреля. Их груз прилетел 6 мая. Когда выяснилось, что их груз не готов, а наш готов, контракт подписан, оплачен, было принято решение - поскольку это для Украины груз в огромном количестве на гуманитарные цели, на благотворительность - встречать должен Президент", - прокомментировал Гончаров.

По словам Александра Гереги, часть доставленного "Мрией" груза была предназначена для благотворительности.

"Весь груз, который приехал "Мрией" - это полностью в адрес компании "Эпицентр". Часть пошла на благотворительность, часть - чисто коммерческая. Маски мы брали, чтобы частично раздать по всей Украине, а частично - продать. Скоро закончится карантин, всем нужны будут маски, прежде всего - предприятиям, которые начнут работать. И мы эти маски аккумулировали", - сказал он.

При этом из 116 тыс. защитных комбинезонов для медиков на складе компании осталось 27 тыс.

В качестве гуманитарной помощи было распределено 75 тыс. комбинезонов, 30 тыс. защитных очков, 2 млн штук масок.

Еще 500 тыс. масок "Эпицентр" оставил для обеспечения своих работников средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействовали в борьбе с коронавирусом.

Тем временем, украинская "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гиннесса после доставки медгруза из Китая.