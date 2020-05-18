СБУ засекретила допрос Ермака

Служба безопасности Украины отказалась сообщить из-за тайны досудебного расследования информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о прослушке своего брата, который якобы обсуждал с кандидатами на госдолжности, сколько стоит их назначение, и как делить прибыль.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

СБУ отказалась сообщить указанную информацию ссылаясь на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации", согласно положениям которых данные досудебного расследования не могут быть предоставлены.

Другая информация не уточняется.

По данным источников Українських Новин, Ермак дал показания в СБУ по делу брата.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось предоставить какую-либо информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о записях встреч с участием его брата Дениса.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.

В феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.





