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18 мая 2020, понедельник, 19:38 50
Силовые структуры 2020-05-18T20:15:01+03:00
Українські Новини
СБУ засекретила допрос Ермака

СБУ засекретила допрос Ермака

Надежда Комендантова
СБУ, Скандал, Допрос, Андрей Ермак, Записи Ермака
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины отказалась сообщить из-за тайны досудебного расследования информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о прослушке своего брата, который якобы обсуждал с кандидатами на госдолжности, сколько стоит их назначение, и как делить прибыль.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

СБУ отказалась сообщить указанную информацию ссылаясь на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации", согласно положениям которых данные досудебного расследования не могут быть предоставлены.

Другая информация не уточняется.

По данным источников Українських Новин, Ермак дал показания в СБУ по делу брата.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось предоставить какую-либо информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о записях встреч с участием его брата Дениса.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.

В феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.



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