Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации за политрепрессии

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко, которая, согласно опросу, является одной из самых перспективных женщин в политике, 3 мая задекларировала 148,3 млн гривен компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В воскресенье, 3 мая, Тимошенко внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно декларации, 24 апреля она получила 148,3 млн гривен в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.

Отмечается, что компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai.

Как сообщали Українські Новини, 27 ноября Тимошенко отпраздновала 59-летие.

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