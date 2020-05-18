підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 18:26 19
Верховна Рада і партії 2020-05-18T20:00:41+03:00
Українські Новини
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу

НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу

Ярина Вацяк
НАЗК, Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, декларування
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) перевіряє своєчасність подання декларацій про суттєві зміни в майновому стані головою фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлією Тимошенко і депутатом Ради Сергієм Власенко ("Батьківщина") щодо отримання іноземного доходу в загальній сумі близько 300 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українські Новини.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) перевіряє своєчасність подання народними депутатами України Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком повідомлень про суттєві зміни в майновому стані", - йдеться в ньому.

Раніше депутати подали в НАзК відповідні документи у зв'язку з отриманням доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP.

Так, зазначається, що Тимошенко повідомила про отримання 148 млн гривень, а Власенко в цілому отримав від компанії близько 142 млн гривень іноземного доходу, які були перераховані чотирма платежами: 18,8 млн, 56,9 млн, 57,3 млн і 8,9 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження.

Також фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів,, щоб уникнути позову.

Більше новин про: НАЗК Юлія Тимошенко Сергій Власенко декларування

На фінансування партій у другому кварталі виділили...
У Зеленського назвали категорії українців, які мож...
Суд довів незаконність урядової методики встановле...
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн долар...
Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК
Менше ніж 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно
Новини
У квітні в Україні зареєстрували більше тисячі випадків ВІЛ 19:51
СБУ засекретила допит Єрмака 19:38
"Епіцентр К" розповів, скільки заплатив за перевезення вантажу з Китаю літаком "Мрія" 19:29
В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин 19:08
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
більше новин
Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади 17:56 Документ
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
більше новин
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok