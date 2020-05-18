НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) перевіряє своєчасність подання декларацій про суттєві зміни в майновому стані головою фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлією Тимошенко і депутатом Ради Сергієм Власенко ("Батьківщина") щодо отримання іноземного доходу в загальній сумі близько 300 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українські Новини.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) перевіряє своєчасність подання народними депутатами України Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком повідомлень про суттєві зміни в майновому стані", - йдеться в ньому.

Раніше депутати подали в НАзК відповідні документи у зв'язку з отриманням доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP.

Так, зазначається, що Тимошенко повідомила про отримання 148 млн гривень, а Власенко в цілому отримав від компанії близько 142 млн гривень іноземного доходу, які були перераховані чотирма платежами: 18,8 млн, 56,9 млн, 57,3 млн і 8,9 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження.

Також фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів,, щоб уникнути позову.