WOG прокоментовала конкурс "Укрзализныци" на отбор нового поставщика питания

Оператор сети автозаправочных станций под брендом WOG считает победившую в конкурсе акционерного общества "Укрзализныця" на отбор поставщика питания для скоростных поездов компанию "Гринед" (Киев) не соответствующей квалификации.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе WOG.

"Компания, которая "опередила" нас, предложив на 25 тыс. (гривен) больше, выглядит странно и, мягко говоря, не соответствует квалификации", - сообщили в WOG.

При этом в компании отметили, что WOG и дальше хочет оставаться в проекте "Интерсити".

"Будем следить за событиями, я думаю в "Укрзализныце" ещё тоже не понимают, что будет дальше", - подытожил представитель пресс-службы.

В свою очередь WOG является поставщиком питания для скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+" с 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения.

Кроме того, "Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

Также "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.