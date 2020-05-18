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18 мая 2020, понедельник, 16:46 64
Общество 2020-05-18T16:47:10+03:00
Українські Новини
В Киевской области после роста уменьшилось количество новых случаев коронавируса

В Киевской области после роста уменьшилось количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 17 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 27 человек до 1 224, умерших на 3 человека до 29, в то время, как в Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 18 мая 2020 года официально подтверждено 1 224 случая заболевания коронавирусом, из них у 103 детей и 219 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлены 27 новых случаев. За время пандемии умерло 29 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 352 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 165, в Софиевской Борщаговке - 39 и в Петропавловской Бощаговке - 28), в Обуховском районе подтверждены 212 случаев (наибольшее количество в Обухове - 95 и в Украинке - 36).

Также 52 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 45 - в Бориспольском районе, 33 - в Васильковском, 32 - в Кагарлыцком, 21 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 60 случаев подтверждены в Ирпене, 39 - в Борисполе, 38 - в Буче, 37 - в Броварах 34 - в Кагарлыке, 29 - в Коцюбинском, 28 - в Белой Церкви, 25 - в Вышгороде, 22 - в Василькове, 21 - в Фастове.

На стационарном лечении находятся 206 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 018 человек.

Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 650 подозрений на COVID-19, за последние сутки - 28 сообщений о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд.

Ранее в Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса.

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