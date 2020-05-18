Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков 15 мая уволил с занимаемой должности начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев. Банк уволен с занимаемой должности 15 мая. От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию", - написал Дубинский.

В ответе Министерства внутренних дел на депутатское обращение говорится, "в соответствии с п. 3 приказа Национальной полиции Украины от 13 мая 2020 №355 "О назначении и проведении служебного расследования" полковник полиции Банк М.В. отстранен на время проведения служебного расследования от выполнения служебных обязанностей".

Также Аваков в том же письме на имя нардепа Игоря Фриса проинформировал, что "приказом департамента стратегических расследований от 15 мая 2020 №124 полковник полиции Банк М.В. уволен с занимаемой должности".

Напомним, ранее полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

12 мая руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в Ивано-Франковской области начато расследование, касающееся сбора информации о членах еврейской общины.

Как сообщали Українські Новини, 38 нардепов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру внутренних дел Авакову с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка.