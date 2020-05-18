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18 мая 2020, понедельник, 17:56 124 Документ
Силовые структуры 2020-05-18T18:03:21+03:00
Українські Новини
Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины

Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины

Татьяна Зотова
Арсен Аваков, МВД Украины, Слуга народа, Александр Дубинский, Михаил Банк, Нацполиция Ивано-Франковской области
Михаил Банк. Фото: apostrophe.ua
Михаил Банк. Фото: apostrophe.ua

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков 15 мая уволил с занимаемой должности начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев. Банк уволен с занимаемой должности 15 мая. От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию", - написал Дубинский.

В ответе Министерства внутренних дел на депутатское обращение говорится, "в соответствии с п. 3 приказа Национальной полиции Украины от 13 мая 2020 №355 "О назначении и проведении служебного расследования" полковник полиции Банк М.В. отстранен на время проведения служебного расследования от выполнения служебных обязанностей".

Также Аваков в том же письме на имя нардепа Игоря Фриса проинформировал, что "приказом департамента стратегических расследований от 15 мая 2020 №124 полковник полиции Банк М.В. уволен с занимаемой должности".

Напомним, ранее полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

12 мая руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в Ивано-Франковской области начато расследование, касающееся сбора информации о членах еврейской общины.

Как сообщали Українські Новини, 38 нардепов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру внутренних дел Авакову с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка.

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