ЦИК направил Раде 260 страниц изменений в Избирательный кодекс для проведения в октябре местных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагаемые изменения в Избирательный кодекс для надлежащего проведения в октябре местных выборов, состоящие из 260 страниц правок.

Об этом говорится в письме председателя ЦИК Олега Диденко комитету Рады от 6 мая, передают Українськi Новини.

"Действующая сегодня правовая регламентация местных выборов характеризуется чредой несогласованностей, пробелов и других недостатков, которые могут негативно повлиять на практическое применение положений Кодекса во время организации, подготовки и проведения очередных местных выборов в октябре 2020. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость доработки Кодекса, в частности в части нормативного обеспечения местных выборов", - сказано в нем.

ЦИК предлагает комитету рассмотреть возможность изложения четвертой книги Кодекса "Местные выборы" в новой редакции, а также внести сопутствующие изменения в первые три книги.

При этом комиссия отмечает, что в случае полной реализации реформы системы административно-территориального устройства, потребуются еще изменения.

ЦИК напомнил, что в соответствии с заключением Конституционного суда комиссия не может оценивать определение компонентов избирательной системы, поскольку это является вопросом политической целесообразности и должно решаться парламентом.

Поэтому в своих предложениях ЦИК избегал соответствующих оценок и рекомендаций.

В то же время комиссия обратила внимание на трудности, которые могут возникнуть во время подсчета голосов и установления результатов в случае применения пропорциональной системы с открытыми списками в более, чем один совет одновременно, что сегодня предусмотрено в городах с более 90 тыс. избирателей.

"Учитывая недофинансирование очередных местных выборов, вероятность их подготовки и проведения в условиях карантина, отсутствие опыта применения такой избирательной системы... широкое применение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками может повлечь критические последствия", - говорится в письме.

Учитывая ограниченное финансирование и сложность процедур публичных закупок, ЦИК предлагает частично возложить функции по материально-техническому обеспечению выборов на местные органы власти.

В связи с предлагаемыми изменениями ЦИК просит внести сопутствующие изменения в законы "О Центральной избирательной комиссии Украины" и "О государственном реестре избирателей", а также и урегулировать вопрос публичных закупок во время избирательного процесса.

Все предложения комиссии изложены на 260 страницах, в том числе предлагается максимально упростить многие бюрократические избирательные процедуры.

Ранее ЦИК сообщил Раде о 16 угрозах проведению местных выборов в октябре.

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября и будут объявлены до средины июля.

При этом из-за коронавируса финансирование местных выборов сокращено вдвое.