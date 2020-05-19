Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD, у той час, як в понеділок, 18 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 26,8590 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 травня, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,3303 1 долар США 26,5710 1 швейцарський франк 27,3660 10 ієн 2,4741 10 російських рублів 3,6475 1 євро 28,7910

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.