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19 травня 2020, вівторок, 05:15 8
Фінанси 2020-05-19T07:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на вівторок

Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, курс долара до гривні, курс гривні до долара
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD, у той час, як в понеділок, 18 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 26,8590 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 травня, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3303
1 долар США 26,5710
1 швейцарський франк 27,3660
10 ієн 2,4741
10 російських рублів 3,6475
1 євро 28,7910

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

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