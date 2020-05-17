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17 мая 2020, воскресенье, 20:40 8
Общество 2020-05-17T21:01:04+03:00
Українські Новини
Ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на зданиях ОПУ и Кабмина покажут видеоинсталляцию

Ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на зданиях ОПУ и Кабмина покажут видеоинсталляцию

Ярина Вацяк
Кабмин, Крымские татары, Инсталяция, Офис президента, ОПУ
Офис президента
Офис президента

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что на здании Офиса Президента в ночь с 17 на 18 мая, также на здании Кабинета Министров 18-20 мая с 21:00 будет проецироваться видеоинсталляция в рамках мероприятий по почтению памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса Президента Украины будет показана через световую проекцию видеоинсталляция, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях России сегодня против крымскотатарского народа. Также 18 мая инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00", - говорится в нем.

Указывается, что инсталляцию также покажут на здании Кабмина ориентировочно в 21:00 18, 19 и 20 мая.

"Сегодня же мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 зажечь огонек памяти в своем окне. Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней из родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибли десятки тысяч крымских татар. Все мы думали, что таким преступлениям не место в современном мире, но Россия нарушила все нормы международного права и обязанности", - добавлено в сообщении.

18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как сообщали Українськi Новини, в Крыму Россия продолжает незаконно удерживать около 120 граждан Украины, большинство из которых — крымские татары.

Тем временем, Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.

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