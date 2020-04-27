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27 апреля 2020, понедельник, 15:59 161
Политика 2020-04-27T15:59:14+03:00
Українські Новини
После пандемии коронавируса в Украину приедет Макрон

После пандемии коронавируса в Украину приедет Макрон

Ольга Фандорина
Визит, официальный визит, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Украину после завершения пандемии коронавируса (Covid-19).

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с Макроном, передают Українськi Новини.

"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным", - напомнил Зеленский Макрону о приглашении посетить Украину.

Президенты отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

"Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину", - сказано в сообщении.

Зеленский также выразил солидарность Украины с Францией в ее борьбе с пандемией COVID-19.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", - сказал он.

Стороны согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Также Зеленский проинформировал Макрона о ходе переговоров Украины с Международным валютным фондом и выразил надежду на быстрое согласование Европейским Союзом предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на преодоление последствий коронавируса.

Кроме того, собеседники уделили внимание ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей "нормандской четверки" (Зеленский, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин), достигнутых во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

"Президент Франции поприветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек", - говорится в сообщении.

Главы государств отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) обсудят ситуацию на Донбассе в режиме видеоконференции 30 апреля.

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