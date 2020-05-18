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18 мая 2020, понедельник, 13:28 62
Медицина 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
Наибольшее количество тестов на коронавирус проведено в Киеве и в 4 областях, – Минздрав

Наибольшее количество тестов на коронавирус проведено в Киеве и в 4 областях, – Минздрав

Ирина Николенко
Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
В Украине провели 227 тысяч тестов на коронавирус. Фото: freepik
В Украине провели 227 тысяч тестов на коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине второй день подряд снижается количество новых заболевших коронавирусом, наибольшее количество тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на Covid-19 провели в Киеве 4 областях. Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Наибольшее количество тестов на коронавирусную инфекцию провели в Киеве и в 4 областях: Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Одесской.

"Больше всего тестов в абсолютных цифрах сделано в лабораториях Киева (35 тыс.), Винницкой области (14 тыс.), Черновицкой области (13 тыс.), Днепропетровской области (12 тыс.) и Одесской области (12 тыс.)", – сообщил Виктор Ляшко.

С его слов, на протяжении последних 7 дней показатель тестирования на 100 тысяч населения самый лучший в Киеве – 61 на 100 тысяч. На втором месте Черновицкая область – 54 на 100 тысяч. На третьем месте Тернопольская –  50 на 100 тысяч. В Закарпатской области зафиксировали 32 на 100 тысяч. И в пятерку вошла Винницкая область – зафиксировали 31 на 100 тысяч.

Но в Донецкой, Луганской и Николаевской областях зафиксировали самые худшие показатели тестирования.

Как сообщали Українськi Новини, на протяжении двух дней в Киеве снижается количество новых зараженных коронавирусом. В Министерстве здравоохранения рассказали, что тесты на антитела к коронавирусу будут делать людям с симптомами коронавирусной инфекции и тем, кто контактировал с ними.

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