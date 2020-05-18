Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 18 мая увеличилась на 12,1%, или на 146,27 гривен/МВт-ч до 1 352,69 гривен/Мвт-ч по сравнению с 11 мая.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь за аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 7,7%, или на 136,17 гривен/Мвт-ч до 1 616,31 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (46,5 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (13,54 евро/ МВт-ч) в 3,4 раза, в Швеции (15,28 евро/ МВт-ч) - в 3 раза, в Дании (19,14 евро/ МВт-ч) - в 2,4 раза, во Франции (16,94 евро/ МВт-ч) - в 2,7 раза, в Германии (19,74 евро/ МВт-ч) и Австрии (19,72 евро/ МВт-ч) - в 2,3 раза.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 39,1%, или на 9,1 евро/МВт-ч до 32,37 евро/МВт-ч (941,46 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 18 мая).

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" прогнозирует снижение производства электроэнергии.

Также украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории.

В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.