Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 18 мая увеличилась на 12,1%, или на 146,27 гривен\/МВт-ч до 1 352,69 гривен\/Мвт-ч по сравнению с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. В свою очередь за аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 7,7%, или на 136,17 гривен\/Мвт-ч до 1 616,31 гривен\/Мвт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (46,5 евро\/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (13,54 евро\/ МВт-ч) в 3,4 раза, в Швеции (15,28 евро\/ МВт-ч) - в 3 раза, в Дании (19,14 евро\/ МВт-ч) - в 2,4 раза, во Франции (16,94 евро\/ МВт-ч) - в 2,7 раза, в Германии (19,74 евро\/ МВт-ч) и Австрии (19,72 евро\/ МВт-ч) - в 2,3 раза. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 39,1%, или на 9,1 евро\/МВт-ч до 32,37 евро\/МВт-ч (941,46 гривен\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 18 мая). Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" прогнозирует снижение производства электроэнергии. Также украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории. В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.