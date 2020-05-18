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18 мая 2020, понедельник, 10:47 128
Силовые структуры 2020-05-18T13:00:04+03:00
Українські Новини
В СБУ заявили, что не будут сегодня вручать Стерненко подозрение

В СБУ заявили, что не будут сегодня вручать Стерненко подозрение

Елена Новикова
СБУ, Расследование, Сергей Стерненко, вручение подозрения
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Служба безопасности Украины не намерена вручать подозрение бывшему руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко в понедельник, 18 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении", - сказано в нем.

Ведомство считает, что активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование, которое не вернет к жизни убитого человека.

СБУ подчеркивает, что в расследовании "дела Стерненко" она руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Сообщение пресс-службы СБУ. Скриншот: Служба безпеки УкраїниСообщение пресс-службы СБУ. Скриншот: Служба безпеки України

Как сообщали Українськi Новини, юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала копию экспертного заключения в отношении праворадикала и националиста Сергея Стерненко. Из текста экспертного заключения следует, что Стерненко в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого ранее им человека.

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