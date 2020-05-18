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18 травня 2020, понеділок, 10:50 10
Економіка 2020-05-18T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 18 травня

Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 18 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 15 травня на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,06% до 28,5216 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,12% до 29,0171 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5394 26,8590 28,5216 29,0171 3,15 3,72
Максимальний 26,7000 27,3000 28,7500 29,6000 3,53 5,00
Мінімальний 26,4500 26,7000 28,2500 28,7500 2,50 3,54

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ.

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