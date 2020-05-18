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18 мая 2020, понедельник, 09:52 75
Lifestyle 2020-05-18T09:52:01+03:00
Українські Новини
18 мая празднуют день ангела Ирины – традиции и приметы

18 мая празднуют день ангела Ирины – традиции и приметы

Ирина Николенко
Традиции, Народные приметы, День Ангела, День Ирины
День ангела Ирины. Фото: 24tv.ua
День ангела Ирины. Фото: 24tv.ua

Сегодня, 18 мая, Ирины празднуют День ангела по церковному календарю. Имя Ирина –древнегреческого происхождения, означает "мир", "покой", а также в этот день существует много примет – что можно делать на огороде и как предсказать погоду, передают Українські Новини.

18 мая православные христиане чтят память большой мученицы Ирины Македонской. Поэтому в этот день все женщины с именем Ирина празднуют День ангела.

Приметы и традиции

Также в этот день существует много примет. Если в этот день на огороде посадить рассаду, то урожай будет хорошим. Однако, высаживать растения нужно утром, чтобы никто не видел.

Запрещается мужчинам помогать с высадкой растений, ведь они не дадут урожай.

Во время посадки запрещается есть хлеб.

Если в этот день птицы перестанут щебетать, то стоит ожидать дождь с грозой.

Считается, если 18 мая будет непогода, то год будет урожайный, а дождь пойдет с перерывами – то следует ожидать ухудшения погоды.

Если кошка ест траву, то это к дождю.

Как сообщали Українські Новини, чего ожидать всем знакам зодиака – астрологический прогноз на 18 мая. В этом году Троицу будут праздновать 7 июня – традиции и обычаи.

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