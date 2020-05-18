18 травня святкують день ангела Ірини – традиції і прикмети

Сьогодні, 18 травня, Ірини святкують День ангела за церковним календарем. Ім'я Ірина – давньогрецького походження, означає "мир", "спокій", а також в цей день існує багато прикмет – що можна робити на городі і як передбачити погоду, передають Українські Новини. 18 травня православні християни вшановують пам'ять великої мучениці Ірини Македонської. Тому в цей день всі жінки з ім'ям Ірина святкують День ангела. Прикмети і традиції Також у цей день існує багато прикмет. Якщо у цей день на городі посадити розсаду, то урожай буде хорошим. Однак, висаджувати рослини потрібно вранці, щоб ніхто не бачив. Забороняється допомагати чоловікам з висадкою рослин, адже вони не дадуть урожай. Під час посадки забороняється їсти хліб. Якщо у цей день птахи перестануть щебетати, то варто очікувати дощ з грозою. Вважається, якщо 18 травня буде негода, то рік буде врожайний, а дощ піде з перервами – то слід очікувати погіршення погоди. Якщо кішка їсть траву, то це до дощу. Як повідомляли Українські Новини, чого очікувати всім знакам зодіаку – астрологічний прогноз на 18 травня. В цьому році Трійцю будуть святкувати 7 червня – традиції і звичаї.