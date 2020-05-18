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18 травня 2020, понеділок, 09:52 9
Lifestyle 2020-05-18T10:15:01+03:00
Українські Новини
18 травня святкують день ангела Ірини – традиції і прикмети

18 травня святкують день ангела Ірини – традиції і прикмети

Ирина Николенко
Традиції, Народні прикмети, день ангела, церковні свята
День ангела Ірини. Фото: 24tv.ua
День ангела Ірини. Фото: 24tv.ua

Сьогодні, 18 травня, Ірини святкують День ангела за церковним календарем. Ім'я Ірина – давньогрецького походження, означає "мир", "спокій", а також в цей день існує багато прикмет – що можна робити на городі і як передбачити погоду, передають Українські Новини.

18 травня православні християни вшановують пам'ять великої мучениці Ірини Македонської. Тому в цей день всі жінки з ім'ям Ірина святкують День ангела.

Прикмети і традиції

Також у цей день існує багато прикмет. Якщо у цей день на городі посадити розсаду, то урожай буде хорошим. Однак, висаджувати рослини потрібно вранці, щоб ніхто не бачив.

Забороняється допомагати чоловікам з висадкою рослин, адже вони не дадуть урожай.

Під час посадки забороняється їсти хліб.

Якщо у цей день птахи перестануть щебетати, то варто очікувати дощ з грозою.

Вважається, якщо 18 травня буде негода, то рік буде врожайний, а дощ піде з перервами – то слід очікувати погіршення погоди.

Якщо кішка їсть траву, то це до дощу.

Як повідомляли Українські Новини, чого очікувати всім знакам зодіаку – астрологічний прогноз на 18 травня. В цьому році Трійцю будуть святкувати 7 червня – традиції і звичаї.

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