Астролог рассказал, какие знаки зодиака смогут избежать неприятностей 18 мая

Понедельник мало будет отличаться от воскресенья по количеству событий. Но для некоторых знаков зодиака звезды приготовили кое-что интересное. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 18 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу на 18 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет благоприятный день. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут добиться больших успехов во многи делах. Они будут чувствовать себя на подъеме, появятся новые идеи и желание воплотить их в жизнь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В понедельник Тельцам удастся успешно завершить ранее начатые дела. В своих решениях представители этого знака смогут выделить самое главное. В этот день не исключены романтические увлечения. Новые знакомства могут стать началом головокружительного романа.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В понедельник у Близнецов будет удачный день, они преуспеют во многих делах. На финансовом поприще их также ожидает успех. Также возможны интересные предложения относительно долгосрочного сотрудничества. День будет хорошим временем для творческих личностей. Любые сложные и смелые решения могут оказаться самыми удачными.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет неоднозначный день. Быстро достичь поставленных целей вряд ли удастся. Звезды советуют отнестись к этому спокойно, лучше принимать ситуацию такой, какая она есть, принимать решения следует, исходя из текущих возможностей. Сегодня также могут возникать сложные моменты в общении с близкими.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет сложный день, даже с близкими не всегда удастся поладить. Общение со вторыми половинками также будет выстраиваться сложно. На любовном фронте могут ожидать разочарования, достичь примирения будет не так легко. Отношения омрачат ревность и недоверие. В этот день полезно будет сосредоточиться на текущих делах, здесь можно рассчитывать на успех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник Девам придется преодолеть немало преград, чтобы достичь задуманного и преуспеть. Полезно будет прислушаться к советам близких. Во второй половине дня представители этого знака могут почувствовать недомогания. Звезды советуют не нагружать себя излишне и больше отдыхать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в этот день не всегда будет хватать терпения, чтобы довести до конца начатые дела. Спешка и невнимательность не позволят верно оценить текущую ситуацию, из-за чего есть риск прогореть и остаться ни с чем. Также в понедельник легкомысленные поступки могут серьезно навредить репутации.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов будут ожидать легкие победы и прогресс во многих делах. Представителям этого знака удастся правильно выстроить отношения с окружающими, и они без особого труда смогут добиться желаемого. Также этот день отлично подходит для занятий спортом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцы без особого труда смогут справиться с текущими делами. Представителей этого знака порадует общение с близкими, разногласия останутся в прошлом, появится возможность уладить существующие разногласия и найти компромисс. Стрельцов, которые не состоят в отношниях, ожидают приятные знакомства и романтические встречи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов будет сложный день, однако шанс достичь успеха будет. Важно не останавливаться на пути и верить в себя. В понедельник не стоит бояться экспериментировать. Во второй половине дня Козерогов могут ожидать радостные известия и приятные сюрпризы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник Водолеям следует оказаться от ненужной суеты и спешки при принятии решений. Во всех делах нужно действовать поступательно и сопоставлять факты. Вероятны незначительные расходы, возможные денежные потери не будут представлять серьезной угрозы для бюджета, однако с деньгами следует быть аккуратными и не тратить их бездумно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды советуют не браться за новые дела, пока они не разберутся со старыми. Может возникать неразбериха, легко забыть или упустить что-либо из виду. Во второй половине дня ситуация немного прояснится, однако на многое рассчитывать не следует.

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