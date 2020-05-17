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17 мая 2020, воскресенье, 23:29 10
Америка 2020-05-17T23:30:07+03:00
Українські Новини
Пентагон готовится к "новой ненормальной" среде для военных миссий в условиях пандемии Covid-19

Пентагон готовится к "новой ненормальной" среде для военных миссий в условиях пандемии Covid-19

Ярина Вацяк
Военные, Пентагон, Военные учения, Коронавирус
Пентагон. Фото: Newsader
Пентагон. Фото: Newsader

В то время, как количество больных коронаирусом в мире стремительно растет, официальные представители Пентагона признают, что коронавирус будет помехой выполнения американским войском ключевых миссий, пока не будет разработана вакцина. Впрочем, в армии говорят, что готовятся к "новой ненормальной" среде для восстановления операций в условиях минимизации риска для военных, пишет "Голос Америки".

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред. ГА), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командный центр в Колорадо Министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.

Впрочем, некоторые миссии Минобороны США уже восстанавливает, правда с определенными изменениями из-за коронавируса. Так, на прошлой неделе Пентагон объявил о проведении в июне совместных американо-польских учений, которые ранее были перенесены из-за пандемии.

Восстанавливая миссии, Пентагон принимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности персонала, говорит заместитель министра Мэтью Донован: "Мы минимизируем риски для наших военных путем использования приоритетного подхода к тестированию, изоляции, социального дистанцирования и ужесточение требований по личной гигиене".

Тестирование, как объявил Пентагон, будет проходить в четыре фазы. Сначала будут протестированы военные критически важных сил, как военно-ядерных сил, во вторую группу входит персонал, который служит в зонах конфликта, к третьей - остальные военных, возвращающихся со службы из-за рубежа, к четвертой - остальные войска. Военные, выполняющие критические миссии, будут разделены в группы и изолированы друг от друга.

Флот вводит также новые правила - 14 дней обязательного карантина при изменении корабля и санитарная обработка судов.

Что касается самого дома Пентагона, по словам министра Эспера, менеджмент работает над поэтапным возвратом персонала на работу. Глава Пентагона добавил, что этот план будет в значительной степени зависеть от решений об открытии правительств штатов Вирджинии, Мэриленда и округа Колумбия.

Как сообщали Українські Новини, по сотоянию на 15 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом заболели 46 человек.

13 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 8 новых случаев коронавируса.

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