В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами грозы

В то время, как синоптики предупредили о непростой погоде до конца мая с дождями, сильным ветером и заморозками, 18 мая в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов. В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве без осадков. Температура воздуха ночью в Карпатах +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов, в Моршине ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов, в Трускавце ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 18...+20 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+19 градусов. В центральных областях переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +12...+14 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура ночью +6...+13 градусов, днем +14...+20 градусов. В южных областях также переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса. В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+23 градуса. В Ялте ночью кратковременные дожди, днем без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...21 градус. Как сообщали Українські Новини, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что майские заморозки, которые фиксировались в последнее время в Украине, не представляют угрозы для посевов зерновых культур, однако повредили овощи, в том числе картофель, на городах в западных областях. Тем временем, синоптики прогнозируют аномальную жару и засуху с ливнями летом.