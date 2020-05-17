В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами грозы

В то время, как синоптики предупредили о непростой погоде до конца мая с дождями, сильным ветером и заморозками, 18 мая в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве без осадков.

Температура воздуха ночью в Карпатах +2...-3 градуса, днем +​​6...+11 градусов, в Моршине ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов, в Трускавце ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ​​кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +​​12...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +​​12...+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +6...+13 градусов, днем +​​14...+20 градусов.

В южных областях также переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+14 градусов, днем +​​18...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +​​20...+23 градуса.

В Ялте ночью кратковременные дожди, днем без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +​​19...21 градус.

Как сообщали Українські Новини, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что майские заморозки, которые фиксировались в последнее время в Украине, не представляют угрозы для посевов зерновых культур, однако повредили овощи, в том числе картофель, на городах в западных областях.

Тем временем, синоптики прогнозируют аномальную жару и засуху с ливнями летом.