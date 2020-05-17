Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение весны, в понедельник, 18 мая, в столице ожидается сильный ветер. Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

Днем 18 мая в столице ожидается сильный ветер — 15-24 метров в секунду (Первый уровень опасности, желтый). Такая погода продержится с 11:00 до 22:00.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.