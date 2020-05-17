подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
17 мая 2020, воскресенье, 13:35 88
Медицина 2020-05-17T13:55:23+03:00
Українські Новини
До конца недели со всеми медзаведениями подпишут договора для выплаты надбавок медикам, - Степанов

До конца недели со всеми медзаведениями подпишут договора для выплаты надбавок медикам, - Степанов

Ярина Вацяк
Минздрав, Максим Степанов, Национальная служба здоровья, зарплата врачей, Надбавка медикам
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

На следующей неделе Национальной службе здоровья должна заключить все договоры медучреждениями, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, в том числе для доплаты медикам.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Минздрав поручил Национальной службе здоровья максимально ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями. Министр здравоохранения отметил, что некоторые больницы уже получили средства, в том числе для выплаты повышенной зарплаты своим работникам", - сказал он.

Степанов также заверил, что на этой неделе все договоры будут заключены и все медучреждения получат средства.

Минздрав также планирует 18 мая передать Черновицкой области все необходимые на борьбу с COVID-19 средства. Министр сообщил, что 14 мая в министерство обратилась Черновицкая ОГА с просьбой выделить 5,6. млн грн.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что 14 регионам выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 11 мая 300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

Больше новостей о: Минздрав Максим Степанов Национальная служба здоровья зарплата врачей Надбавка медикам

Комитет по здравоохранению ЕС принял в состав Укра...
Минздрав обнародовал правила для посетителей и раб...
Глава Нацслужбы здоровья Петренко решил уволиться...
18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в...
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области
В Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось
Новости
НБУ рассчитывает получить транш от МВФ в конце мая - начале июня 13:47
До конца недели со всеми медзаведениями подпишут договора для выплаты надбавок медикам, - Степанов 13:35
НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан 13:01
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа" 05:12
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Пенсия. Фото: dengi.ua
Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда 05:30 Инфографика
Украинцам задерживают выплаты по безработице. В бюджете не хватает 30 млн в день 16:55
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список 17:50
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
больше новостей
Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok