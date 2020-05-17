До конца недели со всеми медзаведениями подпишут договора для выплаты надбавок медикам, - Степанов

На следующей неделе Национальной службе здоровья должна заключить все договоры медучреждениями, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, в том числе для доплаты медикам. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Минздрав поручил Национальной службе здоровья максимально ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями. Министр здравоохранения отметил, что некоторые больницы уже получили средства, в том числе для выплаты повышенной зарплаты своим работникам", - сказал он. Степанов также заверил, что на этой неделе все договоры будут заключены и все медучреждения получат средства. Минздрав также планирует 18 мая передать Черновицкой области все необходимые на борьбу с COVID-19 средства. Министр сообщил, что 14 мая в министерство обратилась Черновицкая ОГА с просьбой выделить 5,6. млн грн. Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что 14 регионам выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11 мая 300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области.