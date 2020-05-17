Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 16 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 54 человека до 1 197, количество летальных случаев сохранилось на прежнем уровне и составляет 26 человек в то время, как в Киеве после резкого всплеска заболеваемости количество случаев коронавируса пошло на спад.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 17 мая официально подтверждены 1 197 случаев заболевания коронавирус, из них у 103 детей и 200 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлены 54 новых случая", - говорится в сообщении.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 345 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 165 и в Софиевской Борщаговке- 39), в Обуховском районе подтверждены 212 случаев (наибольшее количество в Обухове - 95 и в Украинке - 36).

Также 52 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 44 - в Бориспольском районе, 33 - в Васильковском, 32 - в Кагарлыцком, 21 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 59 случаев подтверждены в Ирпене, 39 - в Борисполе, по 35 - в Броварах и Буче, 34 - в Кагарлыке, 28 - в Белой Церкви, 25 - в Вышгороде, 24 - в Коцюбинском, 21 - в Василькове, 20 - в Фастове.

На стационарном лечении находятся 205 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 992 человека.

Выздоровели 208 человек, в том числе 18 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 605 подозрений на COVID-19, за последние сутки - 76 сообщений о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось.

По состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая.