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16 мая 2020, суббота, 06:00 8
Экономика 2020-05-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар подешевеет после выходных. Как менялся официальный курс за неделю

Доллар подешевеет после выходных. Как менялся официальный курс за неделю

Валерия Драгомирова
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Курс доллара к гривне
Курс доллара к гривне

В то время, как экономист прогнозирует доллар по 30, в период с 12 по 18 мая курс гривны к доллару держался в предалах 26-27 гривен за доллар. Українські Новини показывают, как менялся курс за неделю. 

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

12 мая 13 мая 14 мая 15-17 мая 18 мая
26,8196 26,7947 26,6897 26,6792 26,6380

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,1149
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6271
975 BGN 1 болгарский лев 14,7196
933 BYN 1 белорусский рубль 10,8824
410 KRW 100 вона 2,1641
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4369
208 DKK 1 датская крона 3,8576
840 USD 1 доллар США 26,6380
978 EUR 1 Евро 28,7677
818 EGP 1 египетский фунт 1,6926
392 JPY 10 иена 2,4894
985 PLN 1 злотый 6,3028
356 INR 10 индийская рупия 3,5248
124 CAD 1 канадский доллар 18,8855
191 HRK 1 куна 3,8011
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1132
498 MDL 1 молдавский лей 1,4920
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5368
554 NZD 1 новозеландский доллар 15,8469
578 NOK 1 норвежская крона 2,6027
710 ZAR 1 ренд 1,4354
643 RUB 10 российский рубль 3,6143
946 RON 1 румынский лей 5,9432
360 IDR 1000 рупия 1,7918
682 SAR 1 саудовский риял 7,0885
702 SGD 1 сингапурский доллар 18,6802
960 XDR 1 СПЗ 36,2008
398 KZT 100 тенге 6,3249
949 TRY 1 турецкая лира 3,8505
348 HUF 100 форинт 8,1114
826 GBP 1 фунт стерлингов 32,3891
203 CZK 1 чешская крона 1,0426
752 SEK 1 шведская крона 2,6976
756 CHF 1 швейцарский франк 27,3631
156 CNY 1 юань женьминьби 3,7476

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

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