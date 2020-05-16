Доллар подешевеет после выходных. Как менялся официальный курс за неделю

В то время, как экономист прогнозирует доллар по 30, в период с 12 по 18 мая курс гривны к доллару держался в предалах 26-27 гривен за доллар. Українські Новини показывают, как менялся курс за неделю.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

12 мая 13 мая 14 мая 15-17 мая 18 мая 26,8196 26,7947 26,6897 26,6792 26,6380

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 17,1149 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6271 975 BGN 1 болгарский лев 14,7196 933 BYN 1 белорусский рубль 10,8824 410 KRW 100 вона 2,1641 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4369 208 DKK 1 датская крона 3,8576 840 USD 1 доллар США 26,6380 978 EUR 1 Евро 28,7677 818 EGP 1 египетский фунт 1,6926 392 JPY 10 иена 2,4894 985 PLN 1 злотый 6,3028 356 INR 10 индийская рупия 3,5248 124 CAD 1 канадский доллар 18,8855 191 HRK 1 куна 3,8011 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1132 498 MDL 1 молдавский лей 1,4920 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5368 554 NZD 1 новозеландский доллар 15,8469 578 NOK 1 норвежская крона 2,6027 710 ZAR 1 ренд 1,4354 643 RUB 10 российский рубль 3,6143 946 RON 1 румынский лей 5,9432 360 IDR 1000 рупия 1,7918 682 SAR 1 саудовский риял 7,0885 702 SGD 1 сингапурский доллар 18,6802 960 XDR 1 СПЗ 36,2008 398 KZT 100 тенге 6,3249 949 TRY 1 турецкая лира 3,8505 348 HUF 100 форинт 8,1114 826 GBP 1 фунт стерлингов 32,3891 203 CZK 1 чешская крона 1,0426 752 SEK 1 шведская крона 2,6976 756 CHF 1 швейцарский франк 27,3631 156 CNY 1 юань женьминьби 3,7476

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.